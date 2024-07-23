Калініна вийшла у чвертьфінал турніру в Празі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) обіграла француженку Ельзу Жакемо (142) у другому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Матч тривав 2 години 26 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:2. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі суперницею Калініною буде переможниця поєдинку Магдалена Френх (Полльща) — Домініка Салкова (Чехія).

Prague Open — WTA 250

Прага, Чехія

Призовий фонд — $267,082

Друге коло, 23 липня

Ангеліна Калініна (Україна) — Ельза Жакемо (Франція) 7:5, 3:6, 6:2

Раніше турнір покинула Анастасія Соболєва, яка поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис. Також Катаріна Завацька програла свій матч чешці Лінді Носковій.