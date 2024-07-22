Соболєва поступилась колишній українці на старті турніру в Празі

Українка Анастасія Соболєва (231) поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис (108) у першому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Соболєва 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 4 з 12 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Єва Лис народилася у Києві, але вже у віці двох років разом із родиною переїхала до німецького Гамбурга, де й почала займатися тенісом. Її батько Володимир представляв Україну у матчах на Кубку Девіса.

Prague Open — WTA 250

Прага, Чехія

Призовий фонд — $267,082

Перше коло, 22 липня

Ева Лис (Німеччина) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:3

Раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек, а Катаріна Завацька програла свій матч чешці Лінді Носковій.