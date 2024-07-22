Завацька поступилась на старті турніру в Празі
Українка Катаріна Завацька поступилась чешці Лінді Носковій у першому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2. Завацька жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Носкова у наступному колі зіграє проти переможниці поєдинку між українкою Анастасією Соболєвої та німкенею Євою Лис.
Prague Open — WTA 250
Прага, Чехія
Призовий фонд — $267,082
Перше коло, 22 липня
Лінда Носкова (Чехія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 6:2
Раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек на старті турніру у Празі.