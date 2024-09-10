Калініна поступилася мексиканці в 1 колі турніру у Гвадалахарі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вилетіла з першого кола турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика, поступившись представниці приймаючої країни Ренаті Сарасуа.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 1:6.

Тенісистки зробили по одній подачі навиліт, але Калініна припустилася значно більшої подвійних помилок — 6 проти 1 у суперниці.

Guadalajara Open Akron — WTA 500

Гвадалахара, Мексика

Хард

Перше коло, 10 вересня

Рената Сарасуа — Ангеліна Калініна 6:1, 3:6, 6:1

Нагадаємо, на US Open Калініна дійшла до другого кола, де без шансів поступилася Еліні Світоліній. Після останнього оновлення рейтингу WTA Ангеліна піднялася на три позиції.