Калініна поступилася мексиканці в 1 колі турніру у Гвадалахарі
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна вилетіла з першого кола турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика, поступившись представниці приймаючої країни Ренаті Сарасуа.
Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 1:6.
Тенісистки зробили по одній подачі навиліт, але Калініна припустилася значно більшої подвійних помилок — 6 проти 1 у суперниці.
Guadalajara Open Akron — WTA 500
Гвадалахара, Мексика
Хард
Перше коло, 10 вересня
Рената Сарасуа — Ангеліна Калініна 6:1, 3:6, 6:1
Нагадаємо, на US Open Калініна дійшла до другого кола, де без шансів поступилася Еліні Світоліній. Після останнього оновлення рейтингу WTA Ангеліна піднялася на три позиції.