Калініна вилетіла з турніру в Римі, "всуху" програвши другий сет

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (31) завершила свої виступи на турнірі WTA 1000 у Римі.

У матчі третього кола 27-річна уродженка Нової Каховки поступилася восьмій ракетці світу Марії Саккарі.

У першому сеті Ангеліні вдалося нав’язати боротьбу - все вирішувалося на тайбрейку, в якому перемогла Саккарі. Втім, у другій партії Калініна "посипалася" і не спромоглася виграти жодного гейму.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Третє коло, 12 травня

Марія Саккарі - Ангеліна Калініна 7:6(4), 6:0

Нагадаємо, в попередньому колі Ангеліна пройшла землячку Лесю Цуренко. Матч завершився після двох сетів через травму суперниці.

Цікаво, що минулого року Калініна грала у фіналі римського "тисячника". Тоді вона відіграла один сет проти Єлєни Рибакіної, після чого була змушена знятися з поєдинку через травму.

Також на турнірі в Римі продовжують свій шлях Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Сьогодні, 12 травня, обидві проведуть свої матчі третього кола проти нейтральних тенісисток з РФ та Білорусі.