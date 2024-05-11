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Українки дізналися суперниць у третьому колі турніру в Римі

Микола Дендак — 11 травня, 09:20
Українки дізналися суперниць у третьому колі турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) зіграє проти росіянки Анни Калінської (26) у третьому колі турніру WTA 1000 в Римі. Це буде перша зустріч між тенісистками.

Також Ангеліна Калініна (31) зустрінеться з Марією Саккарі (8) з Греції, а Даяна Ястремська (33) проведе поєдинок проти білоруски Арини Соболенко (2).

Нагадаємо, у другому колі Світоліна без проблем розібралася з італійкою Сарою Еррані (93), Ястремська у майже тригодинному матчі здолала 36-річну Лауру Зігемунд (86), а Калініна пройшла далі через відмову Лесі Цуренко (44).

Також напередодні ще одна українка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173).

WTA Ангеліна Калініна Калінська Еліна Світоліна Аріна Соболенко Даяна Ястремська Марія Саккарі

WTA

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