Українки дізналися суперниць у третьому колі турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) зіграє проти росіянки Анни Калінської (26) у третьому колі турніру WTA 1000 в Римі. Це буде перша зустріч між тенісистками.

Також Ангеліна Калініна (31) зустрінеться з Марією Саккарі (8) з Греції, а Даяна Ястремська (33) проведе поєдинок проти білоруски Арини Соболенко (2).

Нагадаємо, у другому колі Світоліна без проблем розібралася з італійкою Сарою Еррані (93), Ястремська у майже тригодинному матчі здолала 36-річну Лауру Зігемунд (86), а Калініна пройшла далі через відмову Лесі Цуренко (44).

Також напередодні ще одна українка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173).