Лише два гейми: Калініна завдяки відмові Цуренко вийшла в наступне коло Риму

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (31) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Римі.

У матчі другого кола вона зустрілася землячкою Лесею Цуренко (44). Втім, поєдинок протривав лише 16 хвилин. Калініна виграла два стартові гейми, після чого Цуренко відмовилася продовжувати гру через пошкодження.

Нагадаємо, в першому колі Леся перемогла у виснажливому матчі проти хорватки Донне Векич, який тривав майже три години.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Друге коло, 10 травня

Ангеліна Калініна – Леся Цуренко 2:0 (відмова)

У третьому колі Калініна зіграє проти восьмої тенісистки світу Марії Саккарі.

Напередодні Марта Костюк не змогла нав’язати боротьбу іменитій володарці чотирьох Grand Slam.