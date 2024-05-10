Лише два гейми: Калініна завдяки відмові Цуренко вийшла в наступне коло Риму
— 10 травня, 17:35
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (31) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Римі.
У матчі другого кола вона зустрілася землячкою Лесею Цуренко (44). Втім, поєдинок протривав лише 16 хвилин. Калініна виграла два стартові гейми, після чого Цуренко відмовилася продовжувати гру через пошкодження.
Нагадаємо, в першому колі Леся перемогла у виснажливому матчі проти хорватки Донне Векич, який тривав майже три години.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $5,509,771
Друге коло, 10 травня
Ангеліна Калініна – Леся Цуренко 2:0 (відмова)
У третьому колі Калініна зіграє проти восьмої тенісистки світу Марії Саккарі.
Напередодні Марта Костюк не змогла нав’язати боротьбу іменитій володарці чотирьох Grand Slam.