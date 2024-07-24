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Один виграний гейм за два сети: Калініна поступилася у чвертьфіналі турніру в Празі

Владислав Уткін — 24 липня, 13:22
Один виграний гейм за два сети: Калініна поступилася у чвертьфіналі турніру в Празі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від польки Магдалени Френх (57) у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Поєдинок тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:0, 6:1. Після переконливого першого сету Калініна провалила наступні дві партії, вигравши лише один гейм.

Українка зробила 1 ейс, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 з 7 брейкпойнтів.

Prague Open — WTA 250
Прага, Чехія
Призовий фонд — $267,082
Чвертьфінал, 24 липня

Магдалена Френх (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 6:0, 6:1

Раніше турнір покинула інша українка Анастасія Соболєва, яка поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис. Також Катаріна Завацька програла свій матч чешці Лінді Носковій.

Ангеліна Калініна великий теніс

Ангеліна Калініна

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