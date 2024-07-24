Один виграний гейм за два сети: Калініна поступилася у чвертьфіналі турніру в Празі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від польки Магдалени Френх (57) у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Поєдинок тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:0, 6:1. Після переконливого першого сету Калініна провалила наступні дві партії, вигравши лише один гейм.

Українка зробила 1 ейс, допустила 9 подвійних помилок та використала 3 з 7 брейкпойнтів.

Prague Open — WTA 250

Прага, Чехія

Призовий фонд — $267,082

Чвертьфінал, 24 липня

Магдалена Френх (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна) 2:6, 6:0, 6:1

Раніше турнір покинула інша українка Анастасія Соболєва, яка поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис. Також Катаріна Завацька програла свій матч чешці Лінді Носковій.