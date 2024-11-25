Італія захистила статус чемпіона Кубку Девіса, обігравши у фіналі Нідерланди

У неділю, 24 листопада, відбувся фінал Кубку Девіса-2024, у якому зійшлися збірні Італії та Нідерландів.

Першими на корт вийшли Маттео Берреттіні та Ботік ван де Зандсхульп. Італієць доволі легко впорався зі своїм опонентом, витративши на нього трохи більше години.

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Тому Таллон Грікспор мав важке завдання, а саме обіграти Янніка Сіннера, першу ракетку світу. Тільки за цього сценарію нідерландці продовжили б боротьбу за трофей.

Але цього не сталося. Хоча Грікспор дав бій у першому сеті, який завершився у тай-брейку. Проте потім він допустив три брейк-пойнти.

Не зумівши реалізувати три матч-пойнти, Сіннер скористався четвертим та приніс своїй країні перемогу.

Кубок Девіса

Фінал, 24 листопада

Італія – Нідерланди 2:0

Маттео Берреттіні (Італія) – Ботік ван де Зандсхульп (Нідерланди) 6:4, 6:2

Яннік Сіннер (Італія) – Таллон Грікспор (Нідерланди) 7:6(2), 6:2

На шляху до фіналу збірна Італії обіграла Бразилію (2:1), Бельгію (2:1), Нідерланди (2:1), Аргентину (2:1) та Австралію (2:0).

Нідерланди у той же час програли двічі: окрім італійців вони поступилися бельгійцям (1:2), але здолали Бразилію (2:1) Іспанію (2:1) та Німеччину (2:0).

Варто зазначити, що Італія захистила титул чемпіона Кубку Девіса. Це перший випадок для італійців, коли вони виграли турнір два рази поспіль. Всього ж на їхньому рахунку тепер три тріумфи у дев'яти фіналах.