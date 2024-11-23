Італія здолала Австралію та стала другим фіналістом Кубка Девіса

У суботу, 23 листопада, відбулися матчі півфінального протистояння Кубка Девіса між збірними Італії та Австралії.

Перша гра одразу ж порадувала вболівальників цікавим поєдинком: Маттео Берреттіні та Танасі Коккінакіс зіграли майже 3-годинний матч з тай-брейком.

Австралієць як раз виграв тай-брейк та перший сет, але потім італієць забрав два сети, матч та першу перемогу для своєї збірної.

Потім на корт вийшла перша ракетка світу Яннік Сіннер, який недавно виграв Підсумковий турнір ATP. На нього чекала зустріч з Алексом Де Мінором.

Дев'ята ракетка світу намагалася створити інтригу, але безуспішно: Сіннер виграв обидва сети, чим приніс Італії місце у фіналі турніра.

Кубок Девіса

Півфінал, 23 листопада

Італія – Австралія 2:0

Маттео Берреттіні (Італія) – Танасі Коккінакіс 6:7(6), 6:3, 7:5

Яннік Сіннер (Італія) – Алек Де Мінор (Австралія) 6:3, 6:4

У фіналі збірна Італії зустрінеться зі збірною Нідерландів, яка днем раніше перемогла у півфіналі збірну Німеччини.

Фінальні матчі Кубка Девіса пройдуть у неділю, 24 листопада.