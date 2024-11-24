Орлов програв колумбійцю у фіналі грецького турніру ITF
У неділю, 24 листопада, у грецькому Іракліоні відбувся фінальний матч турніру ITF M15.
У грі за перемогу на турнірі зійшлися українець Владислав Орлов та колумбієць Адрия Сориано Баррера.
Перший сет український тенісист провів дуже впевнено, зробивши одразу два брейк-пойнти. При цьому за один гейм на своїй подачі він примудрився відіграти одразу чотири брейки.
Але на цьому позитивні моменти поєдинку для Владислава завершилися. У другому сеті він програв одразу два гейми на своїх подачах, відігравши лише один на подачі суперника.
А сет №3 став справжнім провалом, адже Орлов програв його вчисту, не взявши жодного гейма та вигравши всього пять очок.
Адрия Сориано Баррера (Колумбія) – Владислав Орлов (Україна) 2:6, 6:3, 6:0
Нагадаємо, що на шляху до фіналу Владислав Орлов виграв українське дербі. У півфіналі він переграв Олексія Крутих у трьох сетах.
А ось Ілля Білобородько став переможцем турніру ITF у парному розряді. Його дует із чехом Яном Єрмаржем виграв фінал за рахунок тай-брейка.