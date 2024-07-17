Марченко: Розумію, що я можу дати жіночій збірній України

Ілля Марченко, який став новим капітаном жіночої збірної України з тенісу, розуміє, чим може допомогти команді для досягнення успіху.

Про це 36-річний тенісист сказав у інтерв'ю ВТУ.

"Усі ми розуміємо, що моя кар'єра поступово добігає кінця, і ми з Сергієм Стаховським уже кілька разів розмовляли про те, що робити далі тощо. Але все одно я був дуже здивований цією пропозицією, по-перше, тому, що я не думав, що будуть змінювати попереднього капітана Михайла Філіму, а по-друге, в мене поки що немає особливого тренерського досвіду та й з жіночим тенісом я не настільки добре знайомий. Але загалом я розумію, що я можу дати команді.

Моя роль у команді? У нас у Кубку Біллі Джин Кінг настільки широкий вибір гравців, що тут найголовніше вибрати потрібних тенісисток для конкретного матчу, визначити, які на цей момент перебувають у найкращій формі. Зрозуміло, є рейтинг і він має значення, але також важливо на якому покритті ми граємо, проти яких суперниць. Тож головне завдання - вибрати оптимальний склад на кожен конкретний матч. Щоб і атмосфера була гарною, і всі один з одним добре ладнали.

Плюс до цього я добре розумію теніс тактично, оскільки я дуже багато років у Турі, і думаю, в цьому плані, я думаю, дівчата будуть мені довіряти. Я вже з усіма дівчатками поговорив, з усіма у мене хороші стосунки. Ми будемо прагнути досягати найвищих результатів. На мій погляд, зараз команда перебуває не на тих позиціях, на яких має бути, з таким підбором гравців.

Безумовно робота капітана проходить не тільки на тих тижнях, на яких проводяться матчі збірних. Я відразу сказав, що буду виділяти для збірної рівно стільки часу, скільки буде необхідно. Я можу собі це дозволити, оскільки я вже намагаюся грати менше турнірів, намагаюся будувати календар так, щоб було менше поїздок і я міг проводити більше часу вдома. Плюс мої травми не дають мені грати повний календар і всі турніри, які мені хотілося б. Тож час для збірної я звичайно знайду. Я поки навіть не знаю, чи буду ще грати в листопаді, чи ні, і поки не знаю, як буде з наступним сезоном, поки що я не прийняв жодних рішень. Буду дивитися по ситуації. Але однозначно збірна стоїть для мене вище, ніж якісь мої особисті спортивні цілі", — розповів Марченко.