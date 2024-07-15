У жіночій збірній України з тенісу змінився капітан

Ілля Марченко став новим капітаном жіночої збірної України з тенісу. Він замінив Михайла Філіму.

Про це повідомив Instagram-акаунт фонду Еліни Світоліної в Instagram.

Зазначається, що Ілля буде керувати українською збірною у домашньому матчі Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться в листопаді цього року.

"Це велика честь і відповідальність. Я дуже вдячний за цю можливість. Національна збірна зараз для мене на першому місці. Я дуже добре розумію свої сильні сторони та знаю, як можу допомогти. Ще раз дякую Svitolina Foundation за довіру", — сказав Марченко.

Ілля виступає на професійному рівні з 2004 року. У вересні 2016 року він досяг свого кар’єрного максимуму, коли піднявся на 49 позицію в рейтингу ATP. Це стало можливим завдяки успішному виступу Марченка на US Open-2016, на якому він дійшов до 4 кола, що є його найкращим результатом на турнірах Grand Slam.