Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

У жіночій збірній України з тенісу змінився капітан

Игорь Чернявский — 15 липня, 10:45
У жіночій збірній України з тенісу змінився капітан

Ілля Марченко став новим капітаном жіночої збірної України з тенісу. Він замінив Михайла Філіму.

Про це повідомив Instagram-акаунт фонду Еліни Світоліної в Instagram.

Зазначається, що Ілля буде керувати українською збірною у домашньому матчі Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться в листопаді цього року.

"Це велика честь і відповідальність. Я дуже вдячний за цю можливість. Національна збірна зараз для мене на першому місці. Я дуже добре розумію свої сильні сторони та знаю, як можу допомогти. Ще раз дякую Svitolina Foundation за довіру", — сказав Марченко.

Ілля виступає на професійному рівні з 2004 року. У вересні 2016 року він досяг свого кар’єрного максимуму, коли піднявся на 49 позицію в рейтингу ATP. Це стало можливим завдяки успішному виступу Марченка на US Open-2016, на якому він дійшов до 4 кола, що є його найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Ілля Марченко Еліна Світоліна

Ілля Марченко

Марченко: "Найімовірніше, на US Open не потраплю"
Ще один українець у першому ж раунді вилетів із кваліфікації Вімблдону
Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України
Рейтинг ATP: Сіннер — уперше на вершині
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані

Останні новини