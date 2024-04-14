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Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі
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07.04.2024 07:40 1036

Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі

"Синьо-жовті" програли матчеву зустріч, ведучи 2:0.
Сьогодні 02:51 153 0
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Людмила і Надія Кіченок програли Ані Богдан та Жаклін Крістіан у вирішальній п'ятій зустрічі матчу Україна — Румунія в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Парна гра завершилась із рахунком 2:6, 6:7(7).

У другій партії за рахунку "4:3 більше" на користь українок суддя на вишці зафіксував торкання м'яча до тіла однієї із сестер, проте повтор у трансляції чітко показав, що ігровий снаряд влучив у ракетку. В підсумку гейм завершився на користь суперниць Людмили і Надії.

Відео епізоду

Зазначимо, що спершу на парну зустріч від румунок були заявлені Анка Тодоні та Мара Гає, проте в останній момент відбулась заміна.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Кваліфікація
Амелія-Айленд, США
Грунт
П'ятий матч, 13 квітня

Людмила Кічекок/Надія Кіченок (Україна) - Ана Богдан/Жаклін Крістіан (Румунія) 2:6, 6:7(7)

Рахунок у серії - 2:3

Нагадаємо, стартовий матч протистояння виграла Цуренко, після чого перевагу України подвоїла Еліна Світоліна. Проте в другий ігровий день протистояння перша ракетка України поступилася якраз Богдан, після чого програла й Цуренко якраз від Крістіан. 

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Досі (після "ребрендингу" Кубку Федерації) Україна двічі програвала матчеві протистояння за вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У 2022 році була поразка від США (2:3), а у 2023-му — від Чехії (1:3).

Формат фінальної частини Billie Jean King Cup 2024

У великому фіналі, який у листопаді 2024 року прийме іспанська Севілья, буде сформовано чотири групи по три команди, тобто передбачається участь 12 збірних. Заздалегідь уже були відомі чотири:

  • Канада як переможець 2023 року;
  • Італія як учасник фінального поєдинку 2023;
  • Іспанія як країна-господарка цьогорічного фінального турніру;
  • Чехія, що отримала wild card від організаторів.

До півфіналів вийде чотири переможці груп, які й розіграють за олімпійським принципом головний трофей.

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