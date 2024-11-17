Капітан збірної України: Леся і справді грала пасивніше, ніж мені хотілося б

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко не очікував, що Леся Цуренко (118) обере більш обережний стиль гри в матчі проти Таміри Пашек (366).

Про це він сказав у коментарі "Великому тенісу України".

"Не все виходило на початку гри, але загалом у першому сеті рівня Лесі вистачало, щоб контролювати поєдинок. У другому – Пашек почала трохи менше помилятися. Пашек сказала, що була здивована не надто активною грою Цуренко? Що ж, Леся і справді грала пасивніше, ніж мені хотілося б. Коли Леся почала більше пробивати високих м’ячів у другому сеті за рахунку 2:5, це була повністю її ідея і вона спрацювала", – сказав Марченко.

Також Ілля поділився думками про гру Катаріни Завацької в матчі проти

"Катя сьогодні відіграла краще, ніж грала тут на тренуваннях, та й на турнірах, де вона виступала в останні кілька тижнів. Буквально пару очок не вистачило наприкінці вирішального сету. Звичайно, ми знали, що проти Краус буде складно. Вона сьогодні помилялася менше, ніж нам цього хотілося б", – підсумував досвідчений тенісист.

Після першого ігрового дня рахунок у протистоянні між збірними України та Австрії нічийний – 1:1. Сьогодні, 17 листопада, проведуть ще по одному одиночному матчу, а Надія Кіченок та Анастасія Соболєва зіграють у парі. Розклад поєдинків доступний за цим посиланням.