Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Перша ракетка світу визначилась із тимчасовим тренером

Володимир Клепач — 12 жовтня, 12:48
Перша ракетка світу визначилась із тимчасовим тренером
Іга Свьонтек
Getty Images

Новим тимчасовим тренером першої ракетки світу Іги Швьонтек став капітан збірної Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг Давід Цельт.

Про це повідомив польський журналіст Марек Фур'ян.

Цельт раніше працював з екстренером Швьонтек, Томашем Вікторовським, в команді колишньої другої ракетки світу Агнешки Радванської. Цельт і Радванська зараз одружені.

Поки що йдеться про те, що Цельт буде допомагати Ізі, доки вона не знайде нового тренера. Швьонтек хоче, щоб її наступним постійним тренером був не поляк.

Марек Фур'ян вважає, що хороші шанси має німець Торбен Бельц. Бельц працював з Анжелік Кербер під час її успішного сезону 2016 року, коли вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії та США, посіла друге місце на Вімблдоні та завоювала срібну олімпійську медаль.

Серед інших варіантів – Давід Котиза, який тренував Кароліну Мухову, Кароліну Плішкову, Лінду Носкову, і Раймон Слейтер, який попрощався з українкою Еліною Світоліною після успішного спільного періоду роботи.

Останнім матчем Швьонтек стала поразка у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США від Джессіки Пегули, яка в результаті стала фіналісткою турніру. Згодом полька знялася з турнірів WTA 1000 в Пекіні та Ухані. Перед початком змагань в Ухані Швьонтек оголосила, що вона та її багаторічний тренер Томаш Вікторовський завершили співпрацю.

Іга Швьонтек Давід Цельт

Іга Швьонтек

Швьонтек – Надалю: Ти був і продовжуєш бути найбільшим натхненням, яке я коли-небудь мала в тенісі
Рейтинг WTA: Стародубцева дебютувала в першій сотні, Костюк піднялась на одну позицію
Останній турнір WTA 1000 в сезоні. Що потрібно знати про змагання в китайському Ухані
Перша ракетка світу знялась з другого поспіль великого турніру в Китаї
Перша ракетка світу припинила співпрацю зі своїм тренером

Останні новини