Перша ракетка світу визначилась із тимчасовим тренером

Новим тимчасовим тренером першої ракетки світу Іги Швьонтек став капітан збірної Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг Давід Цельт.

Про це повідомив польський журналіст Марек Фур'ян.

Цельт раніше працював з екстренером Швьонтек, Томашем Вікторовським, в команді колишньої другої ракетки світу Агнешки Радванської. Цельт і Радванська зараз одружені.

Поки що йдеться про те, що Цельт буде допомагати Ізі, доки вона не знайде нового тренера. Швьонтек хоче, щоб її наступним постійним тренером був не поляк.

Марек Фур'ян вважає, що хороші шанси має німець Торбен Бельц. Бельц працював з Анжелік Кербер під час її успішного сезону 2016 року, коли вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії та США, посіла друге місце на Вімблдоні та завоювала срібну олімпійську медаль.

Серед інших варіантів – Давід Котиза, який тренував Кароліну Мухову, Кароліну Плішкову, Лінду Носкову, і Раймон Слейтер, який попрощався з українкою Еліною Світоліною після успішного спільного періоду роботи.

Останнім матчем Швьонтек стала поразка у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США від Джессіки Пегули, яка в результаті стала фіналісткою турніру. Згодом полька знялася з турнірів WTA 1000 в Пекіні та Ухані. Перед початком змагань в Ухані Швьонтек оголосила, що вона та її багаторічний тренер Томаш Вікторовський завершили співпрацю.