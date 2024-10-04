Перша ракетка світу знялась з другого поспіль великого турніру в Китаї

Перша ракетка світу Іга Швьонтек не зіграє на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані, Китай.

Про це повідомила пресслужба змагань.

"На жаль, Іга Швьонтек цього року не зіграє в Ухані. Їй потрібен деякий час після змін у її команді. Ми будемо сумувати за тобою, Іго. Побачимося наступного року", – сказано в офіційній заяві турніру.

Відзначимо, що Швьонтек не виходила на корт після поразки американці Джессіці Пегулі у чвертьфіналі US Open. Раніше стало відомо, що польська тенісистка завершила співпрацю з тренером Томашем Вікторовськи, з яким вона виграла чотири титули на турнірах Grand Slam.

Турнір під назвою "Dongfeng Voyah Wuhan Open" повертається до тенісного календаря вперше з 2019 року. Він стане заключним турніром категорії WTA 1000 у цьому сезоні.