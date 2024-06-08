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Швьонтек та Паоліні зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024

Владислав Уткін — 8 червня, 11:27
Швьонтек та Паоліні зіграють у фіналі Ролан Гаррос-2024

Cьогодні, 8 червня, перша ракетка світу Іга Швьонтек зіграє проти італійки Ясміне Паоліні (15) у фіналі Ролан Гаррос-2024.

Вирішальний поєдинок турніру розпочнеться орієнтовно — о 16:00 за київським часом.

Швьонтек є 4-разовою переможницею турнірів серії Grand Slam. Три титули Іга здобула саме на Відкритому чемпіонаті Франції (2020, 2022 та 2023 роки).

Зі свого боку Паоліні вперше у кар'єрі дійшла до фіналу турніру "великої четвірки". До цього її кращим результатом був прохід до 1/8 фіналу на Australian Open-2024.

Зазначимо, що на стадії півфіналу цьогорічного Ролан Гаррос представниця Польщі здолала третю ракетку світу Коко Гофф, а Паоліні здобула перемогу над росіянкою Міррою Андрєєвою (38).

Нагадаємо, останньою представницею України в одиночному розряді була Еліна Світоліна, яка вилетіла від Єлєни Рибакіної. Через це Еліна втратить статус першої ракетки України.

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