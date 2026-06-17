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Семеро українок виступлять у парному розряді на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 17 червня 2026, 23:57
Семеро українок виступлять у парному розряді на Вімблдоні
Марта Костюк
Getty Images

В основній сітці парного розряду зіграють сім представниць України: Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Олександра Олійникова.

Заявочний список опублікував офіційний сайт турніру.

Зазначимо, що чисто українська пара буде лише одна. Її складуть Калініна та Ястремська.

Українки в парному розряді Вімблдона

  • Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
  • Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США)
  • Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія)
  • Ангеліна Калініна (Україна)/Даяна Ястремська (Україна)
  • Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США)
  • Олександра Олійникова (Україна)/Рената Сарасуа (Мексика)

На другому місці в альтернативному списку знаходяться Дар'я Снігур разом із бразилійкою Інгрід Мартінс. Це означає, що вони потраплять до основної сітки, якщо мінімум дві пари відмовляться від участі, що є достатньо вірогідним варіантом.

Нагадаємо, що в основній сітці одиночного розряду Вімблдона мають виступити також сім українок. Трав'яний мейджор відбудеться з 29 червня по 12 липня у Великій Британії.

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