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П'ятнадцята ракетка світу відмовився від участі у Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 17 червня 2026, 16:34
П'ятнадцята ракетка світу відмовився від участі у Вімблдоні
Лоренцо Музетті
Instagram

П'ятнадцятий номер світового рейтингу, італієць Лоренцо Музетті, повідомив про те, що не виступить на цьогорічному Вімблдоні.

Відповідний пост тенісист розмістив в інстаграмі.

"Хочу розповісти вам про стан мого одужання після травми, яку я отримав у Римі: реабілітація йде дуже добре, а медичні результати обнадійливі. На жаль, оскільки я ще не зміг розпочати повноцінну програму спортивних тренувань, після ретельного обстеження ми дійшли складного висновку, що я не зможу взяти участь у Вімблдоні цього року. Це непросте рішення, але воно правильне. Мій пріоритет – повернутися на корт на всі 100%. Дякую за вашу постійну підтримку – до зустрічі".

Минулого сезону Лоренцо поступився на Вімблдоні вже у першому колі.

Нагадаємо, що через травму стегна, отриману на Мастерсі в Римі, Музетті змушений був пропустити Ролан Гаррос-2026.

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