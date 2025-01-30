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Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола в Лінці: відомий час

Олег Дідух — 30 січня 2025, 13:15
Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола в Лінці: відомий час
Еліна Світоліна
Getty Images

У четвер, 30 січня на хардовому турнірі WTA 500 в Лінці (Австрія) українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють свої матчі другого кола в одиночному розряді.

Суперницею Даяни Ястремської (№72 WTA) буде хорватка Антонія Ружич (№168 WTA). Матч розпочнеться орієнтовно о 15:00 за київським часом. Це буде перша очна зустріч суперниць.

Переможець цього матчу в чвертьфіналі зіграє з 31-ю ракеткою світу, Марією Саккарі, яка на турнірі в Лінці посіяна під 3-м номером.

Еліна Світоліна (№24 WTA) зіграє проти Анни Блінкової (№83 WTA), яка виступає під нейтральним прапором. Початок матчу – о 17:00 за Києвом. Це буде третя очна зустріч суперниць, попередні дві відбулися в 2023 році та завершилися перемогами українки.

Переможець цього поєдинку в чвертьфіналі виходить на восьму сіяну датчанку Клару Таусон (№39 WTA).

Також сьогодні у Лінці свій чвертьфінальний матч у парному розряді проведуть сестри Людмила та Надія Кіченок. Третій сіяний український дует зіграє проти польсько-угорського дуету Катаржина Пітер/Фанні Штолар. Початок матчу запланований на 20:00 за Києвом.

Раніше Ястремська у першому раунді в Лінці обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Лінц Еліна Світоліна Даяна Ястремська WTA 500

Людмила Кіченок

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