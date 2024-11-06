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Гофф прокоментувала перемогу над Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA

Володимир Клепач — 6 листопада 2024, 10:13
Гофф прокоментувала перемогу над Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA
Коко Гофф
Getty Images

Третя ракетка світу Коко Гофф прокоментувала перемогу над Ігою Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA, зазначивши, що не дозволила помилкам на подачі вибити себе з рівноваги.

Слова американки наводить офіційний сайт WTA:

"Грати проти Іги завжди складно для мене, але я дуже задоволена, як мені вдалося зіграти сьогодні. Була чудова атмосфера, і я отримала задоволення від підтримки публіки. Тому я дуже рада, що змогла пройти далі.
Думаю, що не дала своїм подвійним помилкам надто вплинути на мене, навіть попри те, що вони були. В Ухані я відчувала себе погано і ще більше нагнітала. Тут я намагалася не дозволити собі це робити.
Мабуть, ще ніколи не траплялося, особливо у матчах з Ігою, щоб я не давала суперниці брейк-пойнтів у першому сеті. Думаю, що все рухається в правильному напрямку,"

Гофф двічі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що перемога дозволила американці достроково вийти до плейоф. Швьонтек, щоб стати другою потрібно перемагати Джессіку Пегулу у 3 турі та очікувати на поразку Барбори Крейчикової у матчі з Гофф.

Цей сезон в статусі першої ракетки світу закінчить "нейтральна" спортсменка Аріна Сабалєнка.

Підсумковий турнір WTA Іга Швьонтек Коко Гофф

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