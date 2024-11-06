Гофф прокоментувала перемогу над Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA
Коко Гофф
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Третя ракетка світу Коко Гофф прокоментувала перемогу над Ігою Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA, зазначивши, що не дозволила помилкам на подачі вибити себе з рівноваги.
Слова американки наводить офіційний сайт WTA:
"Грати проти Іги завжди складно для мене, але я дуже задоволена, як мені вдалося зіграти сьогодні. Була чудова атмосфера, і я отримала задоволення від підтримки публіки. Тому я дуже рада, що змогла пройти далі.
Думаю, що не дала своїм подвійним помилкам надто вплинути на мене, навіть попри те, що вони були. В Ухані я відчувала себе погано і ще більше нагнітала. Тут я намагалася не дозволити собі це робити.
Мабуть, ще ніколи не траплялося, особливо у матчах з Ігою, щоб я не давала суперниці брейк-пойнтів у першому сеті. Думаю, що все рухається в правильному напрямку,"
Гофф двічі подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що перемога дозволила американці достроково вийти до плейоф. Швьонтек, щоб стати другою потрібно перемагати Джессіку Пегулу у 3 турі та очікувати на поразку Барбори Крейчикової у матчі з Гофф.
Цей сезон в статусі першої ракетки світу закінчить "нейтральна" спортсменка Аріна Сабалєнка.