Зіркова тенісистка влаштувала трощу ракетки на US Open за спиною суперниці, яка святкувала перемогу

Матч першого кола US Open між француженкою Лоїс Буассон та американкою Еммою Наварро завершився не лише напруженою трисетовою боротьбою, а й дуже емоційною сценою після останнього розіграшу.

Буассон, яка посідає 237-ме місце у рейтингу WTA, дала справжній бій 27-й ракетці світу. Тенісистки провели на корті три сети, а перемогу в підсумку здобула американка – 7:6, 6:7, 6:3.

Після завершення матчу спортсменки традиційно та дуже мило потиснули одна одній руки. Здавалося б, на цьому емоції мали трохи вщухнути, однак найцікавіше лише починалося.

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Коли Наварро вже почала святкувати перемогу, камери трансляції зафіксували кумедний контраст на задньому плані.

Лоїс Буассон буквально зі злості почала трощити свою ракетку об корт. Француженка кілька разів із силою вдарила її об покриття, не приховуючи свого розчарування після болючої поразки.

Un premio para el director de cámaras.



Tenis. Qué deporte. pic.twitter.com/DJT7mnLzPh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 31, 2026

🤯🚨 MAJOR CRASHOUT ALERT 🚨🤯



Lois Boisson loses to Emma Navarro at the US Open— then absolutely loses her mind (and probably some money)



This is an all time double racquet destruction pic.twitter.com/0HvbMwcOI3 — InAllKindsOfWeather.com (@AllKindsWeather) August 31, 2026

Відео вже розлетілося соціальними мережами та стало вірусним – фанати особливо оцінили контраст між спокійним святкуванням американки та емоційним зривом її суперниці.

Нагадаємо, у 2025 році стався доволі гучний скандал за участю Буассон. Тоді на французьку тенісистку поскаржилася суперниця через "неприємний запах". Ситуація стала вірусною у мережі, а світ тоді вперше почув про сенсаційну півфіналістку Ролан Гаррос.