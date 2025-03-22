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Відео дня: Світоліна бурхливо вболіває за Монфіса у напруженому матчі

Богдан Войченко — 22 березня 2025, 12:21
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Відео дня: Світоліна бурхливо вболіває за Монфіса у напруженому матчі

Еліна Світоліна з хвилюванням підтримувала свого чоловіка Гаеля Монфіса під час його важкої боротьби з Іржи Легечкою.

Атмосфера була напружена, і Монфіс витримав справжній тест на нерви, врятувавши матч-поінт і здобувши перемогу в захоплюючому тайбрейку вирішального сету.

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Українська тенісистка переживала за кожен удар, коли її чоловік здобував перемогу. Її підтримка стала важливою частиною перемоги. Відео цього епізоду стало вірусним в соцмережах.

Всього через кілька хвилин після цієї емоційної бурі, Еліна сама вийшла на корт і продемонструвала справжню силу, розгромивши Белінду Бенчич (6:1, 6:2)! Два неймовірні досягнення, один незабутній день.

Нагадаємо, у наступному раунді турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Муховою.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не без проблем вийшла у третє коло змагань, здолавши Кімберлі Біррелл з Австралії.

ВІДЕО Еліна Світоліна Гаель Монфіс