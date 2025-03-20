Чоловік Світоліної став найстаршим переможцем матчу в Маямі за останні 33 роки

Гаель Монфіс (46), чоловік Еліни Світоліної, обіграв угорця Фабіана Марожана (59) у першому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open. 38-річний француз став другим найстаршим переможцем матчу в основі змагань у Маямі після Джиммі Коннорса, який у 1992 році здобув звитягу у віці 39 років.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Монфіс переміг Марожана з рахунком 6:3, 3:6, 6:4.

У наступному колі змагань француз зустрінеться з Їржі Легечкою (27, Чехія). Єдину очну зустріч між ними виграв чех два роки тому на грунтовому турнірі у Баня-Луці.

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі фанати не зможуть стати свідками українського протистояння, оскільки Даяна Ястремська не змогла переграти Белінду Бенчич і зустрітися з Еліною Світоліною.