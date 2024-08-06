Українському дербі бути: Світоліна знищила Роджерс та вийшла на Костюк
Українська тенісистка Еліна Світоліна (34) обіграла американку Шелбі Роджерс (379) у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:0. 6:2. Еліна тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 11 брейк-пойнтів.
Це була п'ята зустріч тенісисток — в усіх перемагала українка.
У другому колі Світоліна зіграє проти ще однієї українки Марти Костюк, яка напередодні обіграла Татьяну Марію з Німеччини.
Canadian Open — WTA 1000
Торонто, Канада
Призовий фонд — $6 795 555
Хард
Перше коло, 6 серпня
Еліна Світоліна (Україна) — Шелбі Роджерс (США) 6:0, 6:2
Нагадаємо, Світоліна поступилась на Олімпіаді-2024 у Парижі в третьому колі одиночного розряду.