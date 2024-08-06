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Українському дербі бути: Світоліна знищила Роджерс та вийшла на Костюк

Олександр Булава — 6 серпня, 22:20
Українському дербі бути: Світоліна знищила Роджерс та вийшла на Костюк

Українська тенісистка Еліна Світоліна (34) обіграла американку Шелбі Роджерс (379) у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:0. 6:2. Еліна тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Це була п'ята зустріч тенісисток — в усіх перемагала українка.

У другому колі Світоліна зіграє проти ще однієї українки Марти Костюк, яка напередодні обіграла Татьяну Марію з Німеччини.

Canadian Open — WTA 1000
Торонто, Канада
Призовий фонд — $6 795 555
Хард
Перше коло, 6 серпня

Еліна Світоліна (Україна) — Шелбі Роджерс (США) 6:0, 6:2

Нагадаємо, Світоліна поступилась на Олімпіаді-2024 у Парижі в третьому колі одиночного розряду.

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