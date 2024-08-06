Костюк знищила суперницю на старті турніру в Торонто

Українка Марта Костюк (20) обіграла Татьяну Марію з Німеччини (67) у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Матч тривав 55 хвилин та завершився з рахунком 6:0. 6:2. Марта 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

Костюк у другому колі зіграє проти переможниці матчу Шелбі Роджерс (379) — Еліна Світоліна (34).

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада

Призовий фонд — $6 795 555

Хард

Перше коло, 6 серпня

Марта Костюк (Україна) — Татьяна Марія (Німеччина) 6:0. 6:2

Нагадаємо, у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Марта Костюк програла хорватці Донні Векич (21), яка в підсумку поступилася в фіналі.

Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдона Барборі Крейчиковій.