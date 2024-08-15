Світоліна вийшла у третє коло турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (91) у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин й завершився з рахунком 6:4, 6:1. Еліна двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У третьому колі суперницею Еліни буде переможниця матчу Аріна Сабаленко — Елізабетта Коччаретто.

Cincinnati Open — WTA 1000

Цинциннаті, США

Хард

Призовий фонд — $3,211,715

Друге коло, 15 серпня

Еліна Світоліна (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:1

Зазначимо, що у третьому колі також зіграє Марта Костюк, яка перемогла Лулу Радовчич. Водночас Даяна Ястремська в першому раунді поступилася Кароліні Муховій.

Нагадаємо, Світоліна поступилась на Олімпіаді-2024 у Парижі в третьому колі одиночного розряду.