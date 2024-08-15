Світоліна вийшла у третє коло турніру в Цинциннаті
Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (91) у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин й завершився з рахунком 6:4, 6:1. Еліна двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.
Це була перша зустріч тенісисток.
У третьому колі суперницею Еліни буде переможниця матчу Аріна Сабаленко — Елізабетта Коччаретто.
Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Друге коло, 15 серпня
Еліна Світоліна (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:1
Зазначимо, що у третьому колі також зіграє Марта Костюк, яка перемогла Лулу Радовчич. Водночас Даяна Ястремська в першому раунді поступилася Кароліні Муховій.
Нагадаємо, Світоліна поступилась на Олімпіаді-2024 у Парижі в третьому колі одиночного розряду.