Лагідна відповідь Джоковичу: підсумки виступу Світоліної на Australian Open

Ігор Грачов — 31 січня 2026, 23:33
Франческа Ск'явоне, Наталя Звєрєва, Ана Іванович, Надя Петрова і Сімона Халеп уже позаду. Еліна Світоліна здобула 113 перемог на турнірах Grand Slam й за цим показником зробила ривок, увійшовши до топ-35 за всю історію.

Ух, який турнір у виконанні Еліни! Її вихід у півфінал став приємною несподіванкою. Адже він був підкріплений не лише переоформленням "персонал бест" на Australian Open, а і якістю тенісу.

Цей півфінал можна сміливо ставити на перше місце серед усіх чотирьох візитів Світоліної на цій стадії й наразі є найвищою точкою на Слемах.

Проте тема нашого сьогоднішнього погляду виключно статистична. Ми поговоримо про кількість окремих виграних матчів на турнірах Grand Slam.

Після AO-2026 Світоліна має в активі 113 перемог, які розподілилися так:

  • Australian Open – 34 (13 турнірів);
  • Roland Garros – 33 (12);
  • Вімблдон – 22 (11);
  • US Open – 24 (11).

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

  1. Еліна Світоліна 113 (+1);
  2. Андрій Медведєв 60 (+3 у складі СНД);
  3. Леся Цуренко 38;
  4. Олександр Долгополов - 34;
  5. Марта Костюк 30;
  6. Катерина Бондаренко 29;
  7. Альона Бондаренко 26;
  8. Сергій Стаховський 24;
  9. Даяна Ястремська 24.

P.S. Дані після АО-2026.

Оскільки подібні класифікації у світовому розрізі не публікуються у відкритих джерелах, ми, звірившись із колегами з WTA, подаємо топ-10 і маємо точну позицію Світоліної в історичному контексті.

Топ-10 тенісисток за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

  1. Серена Вільямс – 367;
  2. Мартіна Навратілова – 306;
  3. Кріс Еверт – 299;
  4. Штеффі Граф – 278 (+2);
  5. Вінус Вільямс – 271 (+1);
  6. Аранча Санчес-Вікаріо – 210 (+2);
  7. Ліндсей Девенпорт – 198;
  8. Марія Шарапова – 197 (+1);
  9. Моніка Селеш – 180 (+1);
  10. Кончіта Мартінес – 174.
З чинних тенісисток до чільної десятки найближче знаходиться Вікторія Азаренка (166 перемог, 11-те місце), яка, за нашою інформацією, отримала відмову у wild card в основну сітку AO-2026, не виявивши бажання починати з кваліфікації.

У цьому реєстрі ми подали виключно жіночий розряд, адже заголовок матеріалу робить відсилку до абсолютного рекордсмена Новака Джоковича, який на цьому Australian Open перетнув позначку у 400 (!) перемог на рівні турнірів Grand Slam.

Отже, яке місце посідає в історичному топі Еліна Світоліна?

Зробивши неймовірне прискорення й випередивши Франческу Ск'явоне (105 перемог), Наталю Звєрєву (105), Ану Іванович (107), Надю Петрову (109) та Сімону Халеп (112), наша Еліна Світоліна (113) увійшла до топ-35 за всю історію турнірів Grand Slam. Вона ділить цю сходинку з Єленою Янкович (113).

Далі згадаємо лише тих тенісисток, яких Світоліна теоретично може наздогнати в радіусі одного Grand Slam: Пем Шрайвер (118), Єлена Дементьєва (119), Анжелік Кербер (120). Зауважимо також, що Еліні на п'яти наступають молодші Іга Швьонтек та Аріна Сабалєнка.

Серед чинних гравчинь Еліна входить до топ-5 за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Попереду лише Вінус Вільямс, Вікторія Азаренка та Медісон Кіз.

Як сказала героїня сьогоднішнього матеріалу в інтерв'ю нашому виданню, для неї принципово обійти власного чоловіка. У Гаеля Монфіса після AO-2026 не менш вражаючі 130 перемог… Дістане?

Ігор Грачов

Australian Open Новак Джокович Еліна Світоліна
