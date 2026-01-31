Лагідна відповідь Джоковичу: підсумки виступу Світоліної на Australian Open
Франческа Ск'явоне, Наталя Звєрєва, Ана Іванович, Надя Петрова і Сімона Халеп – уже позаду. Еліна Світоліна здобула 113 перемог на турнірах Grand Slam й за цим показником зробила ривок, увійшовши до топ-35 за всю історію.
Ух, який турнір у виконанні Еліни! Її вихід у півфінал став приємною несподіванкою. Адже він був підкріплений не лише переоформленням "персонал бест" на Australian Open, а і якістю тенісу.
Цей півфінал можна сміливо ставити на перше місце серед усіх чотирьох візитів Світоліної на цій стадії й наразі є найвищою точкою на Слемах.
Проте тема нашого сьогоднішнього погляду – виключно статистична. Ми поговоримо про кількість окремих виграних матчів на турнірах Grand Slam.
Після AO-2026 Світоліна має в активі 113 перемог, які розподілилися так:
- Australian Open – 34 (13 турнірів);
- Roland Garros – 33 (12);
- Вімблдон – 22 (11);
- US Open – 24 (11).
Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam
- Еліна Світоліна – 113 (+1);
- Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД);
- Леся Цуренко – 38;
- Олександр Долгополов - 34;
- Марта Костюк – 30;
- Катерина Бондаренко – 29;
- Альона Бондаренко – 26;
- Сергій Стаховський – 24;
- Даяна Ястремська – 24.
P.S. Дані після АО-2026.
Оскільки подібні класифікації у світовому розрізі не публікуються у відкритих джерелах, ми, звірившись із колегами з WTA, подаємо топ-10 і маємо точну позицію Світоліної в історичному контексті.
Топ-10 тенісисток за кількістю перемог на турнірах Grand Slam
- Серена Вільямс – 367;
- Мартіна Навратілова – 306;
- Кріс Еверт – 299;
- Штеффі Граф – 278 (+2);
- Вінус Вільямс – 271 (+1);
- Аранча Санчес-Вікаріо – 210 (+2);
- Ліндсей Девенпорт – 198;
- Марія Шарапова – 197 (+1);
- Моніка Селеш – 180 (+1);
- Кончіта Мартінес – 174.
З чинних тенісисток до чільної десятки найближче знаходиться Вікторія Азаренка (166 перемог, 11-те місце), яка, за нашою інформацією, отримала відмову у wild card в основну сітку AO-2026, не виявивши бажання починати з кваліфікації.
У цьому реєстрі ми подали виключно жіночий розряд, адже заголовок матеріалу робить відсилку до абсолютного рекордсмена – Новака Джоковича, який на цьому Australian Open перетнув позначку у 400 (!) перемог на рівні турнірів Grand Slam.
Отже, яке місце посідає в історичному топі Еліна Світоліна?
Зробивши неймовірне прискорення й випередивши Франческу Ск'явоне (105 перемог), Наталю Звєрєву (105), Ану Іванович (107), Надю Петрову (109) та Сімону Халеп (112), наша Еліна Світоліна (113) увійшла до топ-35 за всю історію турнірів Grand Slam. Вона ділить цю сходинку з Єленою Янкович (113).
Далі згадаємо лише тих тенісисток, яких Світоліна теоретично може наздогнати в радіусі одного Grand Slam: Пем Шрайвер (118), Єлена Дементьєва (119), Анжелік Кербер (120). Зауважимо також, що Еліні на п'яти наступають молодші Іга Швьонтек та Аріна Сабалєнка.
Серед чинних гравчинь Еліна входить до топ-5 за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Попереду – лише Вінус Вільямс, Вікторія Азаренка та Медісон Кіз.
Як сказала героїня сьогоднішнього матеріалу в інтерв'ю нашому виданню, для неї принципово обійти власного чоловіка. У Гаеля Монфіса після AO-2026 – не менш вражаючі 130 перемог… Дістане?
Ігор Грачов