Лагідна відповідь Джоковичу: підсумки виступу Світоліної на Australian Open

Франческа Ск'явоне, Наталя Звєрєва, Ана Іванович, Надя Петрова і Сімона Халеп – уже позаду. Еліна Світоліна здобула 113 перемог на турнірах Grand Slam й за цим показником зробила ривок, увійшовши до топ-35 за всю історію.

Ух, який турнір у виконанні Еліни! Її вихід у півфінал став приємною несподіванкою. Адже він був підкріплений не лише переоформленням "персонал бест" на Australian Open, а і якістю тенісу.

Цей півфінал можна сміливо ставити на перше місце серед усіх чотирьох візитів Світоліної на цій стадії й наразі є найвищою точкою на Слемах.

Читайте також : Відео Світоліна не зуміла вийти в фінал Australian Open, поступившись першій ракетці світу

Проте тема нашого сьогоднішнього погляду – виключно статистична. Ми поговоримо про кількість окремих виграних матчів на турнірах Grand Slam.

Після AO-2026 Світоліна має в активі 113 перемог, які розподілилися так:

Australian Open – 34 (13 турнірів);

Roland Garros – 33 (12);

Вімблдон – 22 (11);

US Open – 24 (11).

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

Еліна Світоліна – 113 (+1); Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД); Леся Цуренко – 38 ; Олександр Долгополов - 34 ; Марта Костюк – 30 ; Катерина Бондаренко – 29 ; Альона Бондаренко – 26 ; Сергій Стаховський – 24 ; Даяна Ястремська – 24.

P.S. Дані після АО-2026.

Оскільки подібні класифікації у світовому розрізі не публікуються у відкритих джерелах, ми, звірившись із колегами з WTA, подаємо топ-10 і маємо точну позицію Світоліної в історичному контексті.

Топ-10 тенісисток за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

Серена Вільямс – 367; Мартіна Навратілова – 306; Кріс Еверт – 299; Штеффі Граф – 278 (+2); Вінус Вільямс – 271 (+1); Аранча Санчес-Вікаріо – 210 (+2); Ліндсей Девенпорт – 198; Марія Шарапова – 197 (+1); Моніка Селеш – 180 (+1); Кончіта Мартінес – 174.

З чинних тенісисток до чільної десятки найближче знаходиться Вікторія Азаренка (166 перемог, 11-те місце), яка, за нашою інформацією, отримала відмову у wild card в основну сітку AO-2026, не виявивши бажання починати з кваліфікації.

У цьому реєстрі ми подали виключно жіночий розряд, адже заголовок матеріалу робить відсилку до абсолютного рекордсмена – Новака Джоковича, який на цьому Australian Open перетнув позначку у 400 (!) перемог на рівні турнірів Grand Slam.

Отже, яке місце посідає в історичному топі Еліна Світоліна?

Зробивши неймовірне прискорення й випередивши Франческу Ск'явоне (105 перемог), Наталю Звєрєву (105), Ану Іванович (107), Надю Петрову (109) та Сімону Халеп (112), наша Еліна Світоліна (113) увійшла до топ-35 за всю історію турнірів Grand Slam. Вона ділить цю сходинку з Єленою Янкович (113).

Далі згадаємо лише тих тенісисток, яких Світоліна теоретично може наздогнати в радіусі одного Grand Slam: Пем Шрайвер (118), Єлена Дементьєва (119), Анжелік Кербер (120). Зауважимо також, що Еліні на п'яти наступають молодші Іга Швьонтек та Аріна Сабалєнка.

Серед чинних гравчинь Еліна входить до топ-5 за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Попереду – лише Вінус Вільямс, Вікторія Азаренка та Медісон Кіз.

Як сказала героїня сьогоднішнього матеріалу в інтерв'ю нашому виданню, для неї принципово обійти власного чоловіка. У Гаеля Монфіса після AO-2026 – не менш вражаючі 130 перемог… Дістане?

Ігор Грачов