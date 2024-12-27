Світоліна вперше з 2013 року зіграє на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці

Друга ракетка України Еліна Світоліна збирається виступити на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці, який проходитиме з 26 січня по 2 лютого.

Свою участь 30-річна українка підтвердила сайту турніра.

"Я з нетерпінням чекаю на повернення до Лінца. Мені подобається грати перед австрійськими вболівальниками, і я з нетерпінням чекаю на цю подію після підвищення статусу до WTA 500", – заявила Еліна.

Exciting news!🤩 We’re thrilled to announce that Elina Svitolina will compete at the Upper Austria Ladies Linz 2025! 🎾 #WTALinz #upperaustria #tennis pic.twitter.com/rEuKSa9zxd — #WTALinz (@WTALinz) December 27, 2024

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Нагадаємо, що зараз українська тенісистка займає 23-є місце світового рейтингу WTA.

Для неї це буде перший виступ на турнірі в Лінці з 2013 року, коли вона програла іспанці Карлі Суарес Наварро в 1/8 фіналу.

"Еліна Світоліна є прикладом для наслідування в усіх відношеннях. Вона сильна жінка, яка демонструє, що можна бути не лише провідною тенісисткою, але й матір'ю. Еліна є захоплюючою фігурою для жіночого тенісу. Я дуже пишаюся тим, що вітаю її на Верхньоавстрійському жіночому турнірі в Лінці- 2025", – сказала директорка турніру Сандра Райхель.

Варто зазначити, що турнір в Лінці розпочнеться у той же день, у який закінчиться Australian Open-2025, на якому Еліна Світоліна сподівається зіграти.