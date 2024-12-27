Світоліна вперше з 2013 року зіграє на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці
Друга ракетка України Еліна Світоліна збирається виступити на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці, який проходитиме з 26 січня по 2 лютого.
Свою участь 30-річна українка підтвердила сайту турніра.
"Я з нетерпінням чекаю на повернення до Лінца. Мені подобається грати перед австрійськими вболівальниками, і я з нетерпінням чекаю на цю подію після підвищення статусу до WTA 500", – заявила Еліна.
Нагадаємо, що зараз українська тенісистка займає 23-є місце світового рейтингу WTA.
Для неї це буде перший виступ на турнірі в Лінці з 2013 року, коли вона програла іспанці Карлі Суарес Наварро в 1/8 фіналу.
"Еліна Світоліна є прикладом для наслідування в усіх відношеннях. Вона сильна жінка, яка демонструє, що можна бути не лише провідною тенісисткою, але й матір'ю.
Еліна є захоплюючою фігурою для жіночого тенісу. Я дуже пишаюся тим, що вітаю її на Верхньоавстрійському жіночому турнірі в Лінці- 2025", – сказала директорка турніру Сандра Райхель.
Варто зазначити, що турнір в Лінці розпочнеться у той же день, у який закінчиться Australian Open-2025, на якому Еліна Світоліна сподівається зіграти.