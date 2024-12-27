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Соболєва з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Брісбені

Микита Павлів — 27 грудня 2024, 10:21
Соболєва з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Брісбені
Анастасія Соболєва
WTA 500 Брісбен

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (217) вдало стартувала у кваліфікації турніру WTA 500 у австралійському місті Брісбен.

У стартовому поєдинку українка обіграла місцеву тенісистку Дар’ю Севіл (108) з рахунком 2:1 (6:2, 2:6, 7:5).

Зустріч тривала дві години та 33 хвилини.

WTA 500
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $1 520 600 
Півфінал кваліфікації, 27 грудня

Анастасія Соболєва (Україна) – Дар’я Севіл (Австралія) – 6:2, 2:6, 7:5

Для 20-річної українки це дебют на турнірах WTA 500.

У фіналі кваліфікації Анастасія зіграє зі ще однією представницею Австралії – Меддісон Інгліс (154). Матч запланований на 30 грудня, початок – о 2:00 ночі за київським часом.

Нагадаємо, що на турнір у Брісбені також заявлені три інші українські тенісистки: Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Костюк розпочне парний сезон-2025 з чинною чемпіонкою US Open.

WTA Брісбен Анастасія Соболєва

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