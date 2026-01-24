Не можу залишатися байдужим: екстренер Мєдвєдєва підтримав Олійникову, яка розкритикувала російських спортсменів

Жіль Сервара, відомий своєю багаторічною роботою з експершою ракеткою світу росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим, публічно підтримав українську тенісистку Олександру Олійникову. Він поширив інтерв'ю українки для L'Équipe в якому вона розкритикувала участь росіян та білорусів в тенісі.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

"Я не можу бути або залишатися байдужим до вашого життя або життя багатьох інших людей, які перебувають у такій самій або подібній ситуації (не тільки через війну).

Це може статися з кожним на цій планеті в той чи інший день. Я висловлюю свою повагу та захоплення вашою мужністю та опором".

Сервара був тренером Даніїла Мєдвєдєва з 2017 по 2025 рік, за цей період тенісист здобув 20 титулів ATP та досяг першого рядка світового рейтингу. Про завершення співпраці сторони оголосили у кінці серпня 2025 року після поразки Мєдвєдєва в першому колі US Open. Тоді росіянин отримав солідний штраф за неадекватну поведінку на турнірі.

Нагадаємо, що українська тенісистка Олександра Олійникова виступила з різкою критикою на адресу Аріни Сабалєнки, назвавши її поведінкою "жахливою".

До слова, Олександра дебютувала на турнірах серії Grand Slam матчем проти чинної чемпіонки Australian Open Медісон Кіз. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6. Після гри американка відзначила навички Олійникової.