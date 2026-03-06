Олійникова – про війни: Можливо, настав час по-справжньому почати захищати спорт?

Українська тенісистка Олександра Олійникова емоційно висловилася щодо поточних воєн та реакцій на них у спортивному світі.

Відповідний допис спортсменка опублікувала у своєму інстаграмі.

"Немає жодної сфери життя, яка існувала б поза людяністю. Я завжди це повторюю, і саме такої позиції дотримуюся – як спортсмен і як людина.

Коли люди обирають закривати очі на зло, це стає зеленим світлом для когось іншого. Це просто правда, і зараз ми можемо бачити, як це впливає на всі сфери життя.

Зараз я перебуваю в Анталії, де турніри ITF були скасовані через війну на Близькому Сході. Турніри WTA 125 поки що все ще заплановані, але відчувається сильна невизначеність, тому що немає реальної впевненості, що вони дійсно будуть проведені. Цього ж тижня було скасовано чоловічий турнір серії челенджер в ОАЕ, і гравці зіткнулися з труднощами під час евакуації.

Колись саме моя країна втрачала турніри через війну. Уже кілька років ми страждаємо від атак тією самою зброєю, яку зараз можна побачити на кадрах, що надходять із Дубаю. Весь цей час українці говорили, що зло має бути покаране. Але замість того щоб твердо показати, що терор і будь-яка форма підтримки терористичних режимів неприйнятні, для багатьох це виявилося незручним. Спорт став одним із найбільш наочних прикладів цього.

Роками українські спортсмени стикалися з санкціями просто за те, що говорили правду і вимагали справжньої солідарності. З боку керівництва різних спортивних організацій, федерацій і комітетів ми здебільшого бачили псевдосолідарність і бездіяльність, виправдані псевдотолерантністю, тоді як російські та білоруські спортсмени продовжували служити пропагандистській машині своїх диктаторів.

І це дало свій результат – нормалізацію війни й сигнал іншим силам зла, що це допустимо.

Тому я задаюся питанням: скільки ще турнірів ми втратимо? Або, можливо, настав час по-справжньому почати захищати спорт – почавши з того, щоб показати: тут немає місця тим, хто підтримує вбивць".