Ніколи не бачив такого непідготовленого тенісиста: екстренер Джоковича розніс Циципаса після вильоту з Вімблдону

Горан Іванішевич, колишній тренер титулованого тенісиста Новака Джоковича, а нині наставник грека Стефаноса Циципаса розкритикував свого підопічного після вильоту в першому колі Вімблдону 2025.

Його слова передає Marca.

"Я говорив з ним кілька разів, і якщо він вирішить деякі проблеми поза тенісом, у нього є шанс повернутися туди, де він заслуговує бути, тому що він занадто хороший, щоб бути за межами топ-10.

Він хоче, але нічого не робить. Він весь час говорить: "Я хочу, я хочу", але я не бачу ніякого прогресу. Я був шокований, я ніколи в житті не бачив такого непідготовленого тенісиста. З моїм коліном я втричі краще підготовлений, ніж він", – сказав Іванішевич.

Зауважимо, що Циципас у першому колі програв французькому тенісисту Валентину Роєру з рахунком 3:6, 2:6.

Нагадаємо, що дві українки вийшли у третє коло одиночного розряду Вімблдону. Еліна Світоліна (13) впевнено обіграла білоруску Александру Саснович, проте у наступному поєдинку програла Елізе Мертенс (23, Бельгія).

Даяна Ястремська у надважкому матчі здолала "нейтралку" Анастасію Захарову (95) і побореться за вихід у четвертий раунд змагань з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (62).