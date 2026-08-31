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Переможець Мастерсу в Цинциннаті несподівано програв Циципасу в першому колі US Open

Станіслав Матусевич — 31 серпня 2026, 21:14
Переможець Мастерсу в Цинциннаті несподівано програв Циципасу в першому колі US Open
Артур Фіс
Getty images

Французький тенісист Артур Фіс (11), який тиждень тому виграв дебютний Мастерс у Цинциннаті, несподівано поступився на старті US Open експ'ятій ракетці світу з Греції Стефаносу Циципасу (53).

Гра тривала 2 години 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(3), 1:6, 4:6.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 31 серпня

Артур Фіс (Франція) – Стефанос Циципас (Греція) 6:4, 6:7(3), 1:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вшосте, грек здобув першу перемогу. У наступному колі змагань Циципас зіграє проти Ллойда Гарріса (139, Південна Африка).

Нагадаємо, що напередодні US Open залишив чотириразовий чемпіон турніру, 39-річний серб Новак Джокович (5).

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