Я дивилася її матчі з дитинства: Еала – про перемогу над Світоліною на турнірі WTA 500 у Берліні

Філіпінська тенісистка Александра Еала (35) поділилася враженнями після перемоги над українкою Еліною Світоліною (8) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні.

Її слова наводить Великий теніс України.

"Еліна – неймовірний боєць, я багато разів це бачила. Я дивилася її матчі з дитинства, тому можливість сьогодні зіграти з нею – велика честь для мене. Я щиро захоплююся нею: вона мама, і при цьому я бачу, з якою елегантністю, силою і стійкістю вона тримається на корті. Так що так, мені по-справжньому пощастило, що сьогодні у мене відбувся цей матч".

Александра також додала, що наразі перебуває в шоці від результату, подякувала глядачам за підтримку та назвала себе щасливою через можливість провести цей поєдинок.

Нагадаємо, що в першому колі змагань у Берліні Еліна розгромила "нейтральну" Анну Калінскую (20), а в другому раунді обіграла німкеню Єву Лис (80).

Наступного тижня Еліна заявлена на турнір аналогічної категорії з берлінським у німецькому Бад-Гомбурзі.