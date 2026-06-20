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Визначилася друга фіналістка турніру серії WTA 500 у Берліні

Станіслав Матусевич — 20 червня 2026, 20:23
Визначилася друга фіналістка турніру серії WTA 500 у Берліні
Лінда Носкова
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Тенісистка з Чехії Лінда Носкова (13) стала другою фіналісткою турніру серії WTA 500 у Берліні. У півфінальному матчі вона перемогла філіппінку Александру Еалу (35).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

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Півфінал, 20 червня

Лінда Носкова (Чехія) – Александра Еала (Філіппіни) 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, чешка двічі перемагала. У вирішальному матчі змагань Носкова зіграє проти американки Джессіки Пегули (4). Для Лінди це буде сьомий фінал рівня Туру і перший на траві.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру в Берліні Еала перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну (8).

WTA Лінда Носкова Александра Еала

Лінда Носкова

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