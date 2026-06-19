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Світоліна не зуміла вийти в півфінал турніру WTA 500 у Берліні

Станіслав Матусевич — 19 червня 2026, 20:44
Світоліна не зуміла вийти в півфінал турніру WTA 500 у Берліні
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (8) поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі (35) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Берліні.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Еліна невдало розпочала матч, швидко отримавши 0:3, 30:40 на власній подачі. Проте свій гейм втримати вдалося, а невдовзі українка зробила зворотній брейк. І тут же знову віддала свою подачу з 40:15. Сет залишився за Еалою – 3:6.

Друга партія знову розпочалася з брейку суперниці. Світоліна зуміла зрівняти рахунок (2:2), і раптом віддала дві свої подачі поспіль. Відіграти вдалося лише один брейк, після чого Еала подала на матч і вийшла у півфінал – 4:6.

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 2 помилку на подачі та 5 брейків.

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Чвертьфінал, 19 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 3:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Еала зіграє проти чешки Лінди Носкової (13).

Наступного тижня Еліна заявлена на турнір аналогічної категорії у німецькому Бад-Гомбурзі.

Нагадаємо, що в першому колі змагань у Берліні Еліна розгромила "нейтральну" Анну Калінскую (20), а в другому раунді обіграла німкеню Єву Лис (80).

Еліна Світоліна Александра Еала

Еліна Світоліна

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