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Джокович: Зроблю все можливе, щоб відновитися і якомога швидше повернутися на корт

Игорь Чернявский — 6 червня, 13:20
Джокович: Зроблю все можливе, щоб відновитися і якомога швидше повернутися на корт

24-разовий володар Grand Slam Новак Джокович звернувся до своїх уболівальників.

Пост із подякою за підтримку він опублікував у своєму Instagram.

"За останні дні мені довелося прийняти кілька складних рішень після розриву меніска під час останнього матчу. Я все ще переосмислюю все це, але я радий повідомити вам, що операція пройшла добре.

Я дуже вдячний команді лікарів, які були поруч зі мною, а також за величезну підтримку, яку я отримав від моїх уболівальників. Я зроблю все можливе, щоб відновитися та бути готовим повернутися на корт якомога швидше.

Моя любов до тенісу сильна, і бажання змагатися на найвищому рівні це те, що змушує мене йти вперед. Idemooo", — написав Джокович.

За інформацією L’Equipe, Новак пропустить Вімблдон, але з великою ймовірністю встигне відновитися до Олімпійських ігор у Парижі. Все залежить від того, як колінний суглоб відреагує на хірургічне втручання.

Нагадаємо, через зняття з Ролан Гаррос Джокович втратить статус першої ракетки світу.

Новак Джокович травма

Новак Джокович

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