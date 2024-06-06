Джокович: Зроблю все можливе, щоб відновитися і якомога швидше повернутися на корт

24-разовий володар Grand Slam Новак Джокович звернувся до своїх уболівальників.

Пост із подякою за підтримку він опублікував у своєму Instagram.

"За останні дні мені довелося прийняти кілька складних рішень після розриву меніска під час останнього матчу. Я все ще переосмислюю все це, але я радий повідомити вам, що операція пройшла добре.

Я дуже вдячний команді лікарів, які були поруч зі мною, а також за величезну підтримку, яку я отримав від моїх уболівальників. Я зроблю все можливе, щоб відновитися та бути готовим повернутися на корт якомога швидше.

Моя любов до тенісу сильна, і бажання змагатися на найвищому рівні — це те, що змушує мене йти вперед. Idemooo", — написав Джокович.