Стали відомі терміни відновлення Джоковича

24-разовий володар Grand Slam Новак Джокович не зіграє на Вімблдоні, але може встигнути відновитися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє L’Equipe.

Сьогодні, 5 червня, серб переніс операцію на меніску. Відновлення триватиме щонайменше 3 тижні, тож він точно пропустить Вімблдонський турнір, який стартує вже 1 липня.

При цьому його участь в Олімпійських іграх-2024 не виключається. Все залежить від того, як колінний суглоб відреагує на хірургічне втручання.

Нагадаємо, Новак травмувався у матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос проти Франсіско Черундоло. Попри травму, 37-річний серб продовжив матч і зміг здійснити вражаючий камбек.

У чвертьфіналі Джокович мав зіграти про Каспера Рууда, але травма виявилася надто серйозною, тож йому довелося знятися з Ролан Гаррос.