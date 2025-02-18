Джокович висловив незадоволення підсумком допінгової справи Сіннера
Експерша ракетка світу Новак Джокович вважає, що найкращі гравці, такі, як Яннік Сіннер, мають можливість впливати на результат допінгових справ проти них.
Про це повідомляє портал tennisitaliano.it.
24-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома" під час пресконференції в Досі висловився про тримісячну дискваліфікацію лідера світового рейтингу Сіннера.
"Я розмовляв із багатьма гравцями в роздягальні – не тільки останніми днями, а й у попередні місяці. Більшість із них незадоволені тим, як відбувався весь процес, і вважають це несправедливим. Багато хто впевнений, що в цій справі були певні привілеї.
Складається враження, що якщо ти топ-гравець із доступом до найкращих адвокатів, то в тебе є можливість вплинути на результат. Я не розумію, як це можна називати справедливим", – заявив Джокович.
"Я не розумію, чому Сіннер отримав тримісячну дискваліфікацію за помилки, допущені членами його команди, причому ці люди продовжують працювати в Турі. Це викликає здивування не тільки в мене, а й у багатьох інших гравців", – додав серб.
Також Джокович пригадав допінгові справи інших тенісистів та відзначив різний підхід до їхнього розгляду.
"Ми бачили, як довго тривав розгляд у справах Сімони Халеп, Тари Мур та інших гравців, менш відомих широкому загалу. Ці справи тягнулися роками, і спортсмени стикалися із серйозними труднощами під час захисту своєї репутації, отримували тривалі дискваліфікації. Я вважаю, що настав час переглянути цю систему, тому що в нинішньому вигляді вона просто не працює.Усе це виглядає непослідовно і несправедливо. Подивимося, чи приверне ця ситуація увагу до інших схожих справ, особливо серед гравців, які не входять до числа топів", – завершив свою думку Джокович.
Нагадаємо, раніше щодо дискваліфікації Янніка Сіннера висловився Карлос Алькарас.