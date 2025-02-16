Алькарас прокоментував дискваліфікацію Сіннера

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) прокоментував дискваліфікацію Янніка Сіннера, наголосивши, що це не змінює його підготовку та підхід до змагань.

Слова Алькараса наводить портал Sport.es:

"Чесно кажучи, мені нема що коментувати. Те, що він є чи його немає, на нас не впливає. Ми продовжуємо зосереджуватися на своїй грі та своїх цілях".

На питання, чи розглядає він відсутність Сіннера як можливість наблизитися до першої позиції у рейтингу ATP, іспанець відповів, що його команда сфокусована на власному прогресі:

"Перша позиція в рейтингу – завжди одна з цілей. Але те, що Сіннер відсутній, нічого для нас не змінює. Ми просто продовжуємо працювати, щоб досягти вершини."

Алькарас також зазначив, що для нього турнір залишається таким же важливим, незалежно від складу учасників, включно з присутністю чи відсутністю Джоковича чи Сіннера.

У жовтні Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляційну заяву, подану WADA проти Янніка Сіннера, де зазначалось два епізоди порушення правил італійцем. 15 лютого стало відомо, що через порушення антидопінгових правил Яннік отримав дискваліфікацію від WADA на строк з 9 лютого по 4 травня.

Минулого місяця італієць став переможцем Australian Open, здолавши у фіналі Александра Зверєва.

Окрім того, в оновленому рейтингу ATP спортсмен зберіг свою позицію, в той час, як українці дещо поліпшили своє положення.