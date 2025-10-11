Наступне запитання, будь ласка, – Джокович прокоментував поразку від 204 ракетки світу в Шанхаї

Знаменитий серб Новак Джокович своєрідно відповів на питання щодо своєї поразки у півфіналі Мастерсу в Шанхаї від 204 ракетки світу Валентена Вашеро з Монако.

Слова Джоковича наводить офіційний сайт АТР-туру.

"Хочу привітати Валентена з першим фіналом на Мастерсі. Пройти шлях від кваліфікації до фіналу – це неймовірна історія. Я сказав йому біля сітки, що він провів приголомшливий турнір, але ще більше вражає його ставлення і настрій. Його гра сьогодні теж була чудовою. Цей день – цілком його день. Бажаю йому удачі у фіналі, сьогодні дійсно переміг найсильніший", – віддав належне супернику серб.

Джокович протягом усього турніру почувався недобре, і в матчі з Вашеро кілька разів викликав на корт фізіо. Однак на питання про здоров'я Новак відповідати відмовився.

" Наступне запитання, будь ласка", – все, що вдалося почути з цього приводу від легендарного тенісиста.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Мастерсу в Шанхаї Валентен Вашеро зустрінеться зі своїм двоюрідним братом, французом Артуром Ріндеркнехом.