Братній фінал у Шанхаї: Ріндеркнех обіграв росіянина в півфіналі Мастерсу

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2025, 17:04
Артур Ріндеркнех
Instagram

Французький тенісист Артур Ріндеркнех (54) переміг росіянина Даніїла Медведєва (18) у півфінальному матчі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 2 години 31 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 6:4.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Півфінал, 11 жовтня

Артур Ріндеркнех (Франція)  Даніїл Медведєв (-) 4:6, 6:2, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, француз зрівняв рахунок особистих поєдинків. У вирішальному матчі турніру Ріндеркнех зіграє проти свого двоюрідного брата Валентена Вашеро (204), який представляє Монако.

Артур у свої 30 років став найстаршим французьким дебютантом фіналу турнірів АТР 1000.

Обидва фіналісти раніше не доходили навіть до чвертьфіналів Мастерсів. Між собою на рівні АТР вони ніколи не зустрічалися.

Нагадаємо, що трохи раніше Вашеро обіграв у першому півфіналі легендарного серба Новака Джоковича (5).

