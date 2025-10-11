Братній фінал у Шанхаї: Ріндеркнех обіграв росіянина в півфіналі Мастерсу

Французький тенісист Артур Ріндеркнех (54) переміг росіянина Даніїла Медведєва (18) у півфінальному матчі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 2 години 31 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 6:4.

Big congrats to @arthurrinder the biggest win of his life, he is through to the @SH_RolexMasters final as the shocks just keep on coming!



Medvedev looked in control early on but Arthur fought back so well and he deserves to be in the final with his cousin!pic.twitter.com/94Z1JukW7O — Pavvy G (@pavyg) October 11, 2025

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Півфінал, 11 жовтня

Артур Ріндеркнех (Франція) – Даніїл Медведєв (-) 4:6, 6:2, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, француз зрівняв рахунок особистих поєдинків. У вирішальному матчі турніру Ріндеркнех зіграє проти свого двоюрідного брата Валентена Вашеро (204), який представляє Монако.

Артур у свої 30 років став найстаршим французьким дебютантом фіналу турнірів АТР 1000.

Обидва фіналісти раніше не доходили навіть до чвертьфіналів Мастерсів. Між собою на рівні АТР вони ніколи не зустрічалися.

Нагадаємо, що трохи раніше Вашеро обіграв у першому півфіналі легендарного серба Новака Джоковича (5).