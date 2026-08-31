Отримав шалену підтримку від фанатів: Джокович не стримав сліз під час матчу US Open

Новак Джокович (4) не зміг стримати сліз під час матчу першого кола US Open-2026 проти аргентинця Маріано Навоне (49).

Сербський тенісист мав проблеми зі здоров'ям, які виникають у нього впродовж цього сезону. Зіркового спортсмена знову знудило на корті, а також він брав медичний таймаут.

Врешті-решт Джокович поступився у п'яти сетах. "Ноле" після гри заявив, що намагається вирішити цю проблему та подякував уболівальникам, які розчулили його до сліз своєю підтримкою, коли він з останніх сил боровся в останньому сеті.

Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026

Зазначимо, що для серба це була лише третя поразка в кар'єрі в першому колі турнірів серії Grand Slam. Він жодного разу до цього не програвав на старті US Open.

У 2026 році Новак не виграв жодного турніру в одиночному розряді. Його найкращим результатом став фінал Australian Open.