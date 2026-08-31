Джокович – про поразку на старті US Open: Я ненавидів кожну мить, проведену на корті

39-річний сербський тенісист Новак Джокович, який вперше в кар'єрі програв у стартовому матчі US Open, розповів про причини своєї поразки.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

"Глядачі були неймовірні. Я дуже вдячний за можливість пережити цей момент. Що стосується самого матчу та загального відчуття від того, як я почувався фізично і як грав, то це було справді неприємно. Я практично ненавидів кожну мить, проведену на корті, через свій фізичний стан. Але якщо говорити про глядачів та їхню підтримку, то це було неймовірно, чесно кажучи, від самого початку. Вони намагалися підбадьорити мене у вирішальні моменти, і мені справді шкода, що я не зміг зіграти для них так добре, як мав, міг або хотів", – сказав Джокович.

Нудота та судоми під час матчів у поточному сезоні – це проблема, яку серб наразі не може вирішити.

"Думаю, було очевидно, що на корті я почувався жахливо. На жаль, це те, з чим я фактично виходив на корт упродовж майже кожного матчу цього року: блювання, нудота – там є серйозна проблема. А потім усе моє тіло фактично починає відмовляти: з'являються судоми й біль. Як вирішити цю проблему? Не знаю. Я намагаюся. Зараз я не хочу надто глибоко в це занурюватися. Я просто намагаюся зрозуміти, що насправді відбувається і наскільки далеко я можу зайти, продовжуючи в такому стані".

За підсумками US Open Новак вперше з липня 2018 року залишить топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що українські тенісистки Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна проведуть стартові матчі американського мейджору 31 серпня.