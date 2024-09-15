Джокович: Перебування на вершині рейтингу не є для мене ціллю

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович (4) заявив, що перебування на вершині рейтингу ATP та потрапляння на Підсумковий турнір не є для нього цілями.

Про це він розповів порталу Punto de Break.

"ATP Finals та перебування на вершині рейтингу більше не є для мене цілями. Я не знаю, чи буду грати на турнірах цього року чи наступного, але зараз мені найбільше потрібен фізичний, психологічний та емоційний відпочинок, щоб вирішити, що буде далі в моїй кар'єрі, скільки ще я хочу грати та де. Моїм пріоритетом є виключно турніри Grand Slam та матчі збірних", - сказав Джокович.

Підсумковий турнір ATP відбудеться з 13 по 20 листопада, а кваліфікуються на нього вісім найкращих тенісистів за результатами 2024 року.

Наразі 37-річний Джокович, який сім разів вигравав ATP Finals, знаходиться на дев'ятому місці відбіркового рейтингу.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок у парі з Оленю Остапенко перемогли у фіналі жіночого парного розряду на US Open-2024 та кваліфкувалисяі на Підсумковий турнір WTA 2024 у парному розряді.