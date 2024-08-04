Джокович прокоментував перемогу над Алькарасом

24-разовий переможець турнірів "Великого шолома" сербський тенісист Новак Джокович прокоментував перемогу у фіналі Олімпійських ігор - 2024.

Про це повідомляє канал Eurosport.

«Неймовірна битва, боротьба. Було справедливо завершити обидва сети на тай-брейку. Я все ще шокований. Я поставив на кін своє серце, душу, тіло, сім'ю, все, щоб виграти олімпійське золото у віці 37 років. Це особливе. Це інше», - сказав Джокович в інтерв'ю Eurosport.

Сьогодні сербський тенісист Новак Джокович (2) здолав іспанця Карлоса Алькараса (3) у фіналі тенісного турніру одиночного чоловічого розряду на Олімпійських іграх 2024. Гра тривала 2 години 54 хвилини та завершилася з рахунком 7:6(3), 7:6(2).

Зазначимо, що для Новака — це п'ята Олімпіада в кар'єрі, та перше золото. До цього в нього була бронза Ігор-2008 у Пекіні.

У жіночому фіналі 21-річна китаянка Чжен Ціньвен (7) обіграла хорватку Донну Векич (21).