Джокович обіграв Надаля в матчі за 3 місце на турнірі в Саудівській Аравії

Четверта ракетка світу Новак Джокович переміг іспанця Рафаеля Надаля в матчі за 3 місце в межах виставкового турніру Six Kings Slam.

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 7:6(5). В Джоковича було 9 подач навиліт, у Надаля – 2. Новак припустився 3 подвійних помилок, у Рафи було 5. Серб реалізував 4 з 9 брейк-пойнтів, іспанець – 2 з 6.

Six Kings Slam – виставковий турнір

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $14,300,000

Матч за 3 місце, 19 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Рафаель Надаль (Іспанія) 6:2, 7:6(5)

У фіналі замагатимуться лідери світового рейтингу Яннік Сіннер і Карлос Алькарас. Переможець забере 6 мільйонів доларів призових.

На офіційному рівні Надаль і Джокович зіграли 60 поєдинків, серб виграв 31 з них.