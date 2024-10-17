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Сіннер переміг Джоковича у півфіналі на виставкового турніру Six Kings Slam

Микола Дендак — 17 жовтня, 22:32
Сіннер переміг Джоковича у півфіналі на виставкового турніру Six Kings Slam
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер переміг серба Новака Джоковича (4) в півфіналі виставкового турніру Six Kings Slam.

Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:7(0), 6:4. В обох тенісистів по 9 подач навиліт, проте італієць допустив значно більше подвійних помилок (7 проти 2). Також Яннік використав 6 з 14 брейк-пойнтів, в той час, як Джокович 3 з 6.

В іншому півфіналі буде іспанське протистояння. Карлос Алькарас зустрінеться з Рафаелем Надалем, який завершить кар'єру після листопадового фіналу Кубка Девіса.

Six Kings Slam – виставковий турнір
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Півфінал, 17 жовтня
Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 6:2, 6:7(0), 6:4

Переможець цих змагань отримає 6 млн доларів США призових. Кожен учасник турніру гарантовано отримає від організаторів 1,5 млн доларів.

Раніше Сіннер уже забезпечив собі статус першої ракетки світу за результатами сезону.

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