Сіннер переміг Джоковича у півфіналі на виставкового турніру Six Kings Slam
Перша ракетка світу Яннік Сіннер переміг серба Новака Джоковича (4) в півфіналі виставкового турніру Six Kings Slam.
Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:7(0), 6:4. В обох тенісистів по 9 подач навиліт, проте італієць допустив значно більше подвійних помилок (7 проти 2). Також Яннік використав 6 з 14 брейк-пойнтів, в той час, як Джокович 3 з 6.
В іншому півфіналі буде іспанське протистояння. Карлос Алькарас зустрінеться з Рафаелем Надалем, який завершить кар'єру після листопадового фіналу Кубка Девіса.
Переможець цих змагань отримає 6 млн доларів США призових. Кожен учасник турніру гарантовано отримає від організаторів 1,5 млн доларів.
Раніше Сіннер уже забезпечив собі статус першої ракетки світу за результатами сезону.